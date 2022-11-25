Москва онлайн покажет экскурсию по Бахметьевскому гаражу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

27 ноября зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире экскурсию по Бахметьевскому гаражу, в котором ныне располагается Еврейский музей и центр толерантности.

Автомобиль в России появился на заре грандиозных перемен и превратился в атрибут ХХ века, а сооружение для размещения автомобиля стало одним из символов архитектуры авангарда. Бахметьевский гараж создан в 1927 году по проекту архитекторов-новаторов Константина Мельникова и Владимира Шухова.

На экскурсии вы узнаете об эпохе конструктивизма и особенностях здания Бахметьевского гаража. В роли экскурсовода выступит архитектор Ангелина Ильясова.

Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!