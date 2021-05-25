Москва 24 расскажет об объектах недвижимости на инвестиционном портале

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 мая состоится роуд-шоу "Инвестиционный портал – единая точка входа для бизнеса и частных инвестиций".

Эксперты расскажут об объектах недвижимости, которые представлены на инвестиционном портале:



квартиры от города;

квартиры в домах, построенных по программе реновации;

квартиры от застройщиков;

земля в аренду под строительство ФОК;

территории для комплексного благоустройства и развития;

земля в аренду под плоскостные парковки.

Смотрите трансляцию 26 мая в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.