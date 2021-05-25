Москва 24 расскажет об объектах недвижимости на инвестиционном портале

Фото: Москва 24/Никита Симонов
26 мая состоится роуд-шоу "Инвестиционный портал – единая точка входа для бизнеса и частных инвестиций".
Эксперты расскажут об объектах недвижимости, которые представлены на инвестиционном портале:
- квартиры от города;
- квартиры в домах, построенных по программе реновации;
- квартиры от застройщиков;
- земля в аренду под строительство ФОК;
- территории для комплексного благоустройства и развития;
- земля в аренду под плоскостные парковки.
Смотрите трансляцию 26 мая в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.