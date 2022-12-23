Открытие фестиваля "Путешествие в Рождество". Прямой эфир



23 декабря стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Посетить 32 праздничные площадки можно до 8 января 2023 года. Гости могут принять участие в творческих мастер-классах, покататься на коньках, купить сувениры и отведать новогодние угощения.

Корреспондент Анна Луговская пройдется по центральным площадкам фестиваля и расскажет, что там можно увидеть, приобрести или попробовать.



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