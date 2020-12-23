Москва онлайн покажет экскурсию по московской усадьбе Деда Мороза

Фото: Москва 24/Александр Авилов

24 декабря снеговик-почтовик специально для зрителей Москвы онлайн проведет экскурсию по московской усадьбе Деда Мороза, расположенной в Кузьминском лесу.

Вы узнаете, как живет волшебник, чем занимается на протяжении всего года, как готовится к празднику и общается с детьми.

Дед Мороз прочитает письма, которые получает в большом количестве каждый день, и поздравит зрителей Москвы онлайн с Новым годом.

Смотрите трансляцию 24 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.