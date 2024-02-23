Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 21:00

События

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества проходит в столице. Прямой эфир

В День защитника Отечества москвичи и гости столицы могут любоваться праздничным фейерверком, который проходит на Лужнецкой набережной, Поклонной горе и других специально оборудованных площадках города.

Диаметр купола каждого салюта составляет 300 метров. Пиротехники используют свыше 70 видов фейерверочных изделий, в числе которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

городМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика