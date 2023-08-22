Москва онлайн покажет "Бал влюбленных" в Гостином Дворе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В красивую дату, 23 августа 2023 года, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть "Бал влюбленных" в рамках Московского урбанистического форума. Корреспондент Анна Луговская посетит мероприятие и пообщается с гостями и организаторами.

В этот же день в Гостином Дворе пройдут торжественные церемонии бракосочетания, проведут их сотрудники дворцов бракосочетания вместе с популярными российскими артистами. Среди звезд будут присутствовать группа "Марсель", Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.

Смотрите прямую трансляцию 23 августа в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.