Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию археологического сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

23 мая в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, посвященная началу археологического сезона 2023 года.

Какие из ранее найденных предметов столичные археологи отреставрировали к началу нового сезона? На каких площадках археологи будут работать в текущем году? Об этом и многом другом расскажет Алексей Емельянов.

Также на пресс-конференции будут продемонстрированы последние найденные и отреставрированные находки.

Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.