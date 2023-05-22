Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:18

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию археологического сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

23 мая в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, посвященная началу археологического сезона 2023 года.

Какие из ранее найденных предметов столичные археологи отреставрировали к началу нового сезона? На каких площадках археологи будут работать в текущем году? Об этом и многом другом расскажет Алексей Емельянов.

Также на пресс-конференции будут продемонстрированы последние найденные и отреставрированные находки.

Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика