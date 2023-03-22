Москва онлайн покажет открытие первого в столице всесезонного кинопаркинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

23 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие первого в столице всесезонного кинопаркинга.

Площадка, где автовладельцы и в снег, и в дождь смогут смотреть фильмы, заработает на территории нового городского пространства "Депо. Три вокзала", которое находится недалеко от Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщается с организаторами и первыми посетителями.

Смотрите прямую трансляцию 23 марта в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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