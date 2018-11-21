Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия столицы

Завершилась масштабная реставрация ансамбля Высоко-Петровского монастыря

Сергей Собянин объявил о завершении очередного этапа реставрации храмов Высоко-Петровского монастыря.

Вместе с мэром монастырь посетили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве проводят реставрацию более тысячи памятников культуры. Больше половины из них будет отреставрировано за счет средств меценатов и ведомств.

Патриарх Кирилл выразил благодарность мэру Москвы за большой объем проводимых городом работ по реставрации старейших православных храмов. По его словам, столица хорошеет, к лучшему меняются улицы, транспорт, а также древние и ценные объекты.

Мэр отметил, что Высоко-Петровский монастырь является символом российской столицы и восстановить его полностью – важная задача. Ансамбль монастыря находится на улице Петровка, дом 28. В него входят 12 строений. В 2016-2018 годах проводились работы по реставрации четырех из них.

С 2011 года в Москве отреставрировали 85 храмов и монастырей. Всего за последние годы в городе отремонтировали 1 тысячу 160 памятников архитектуры. По итогу проведенных работ количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза.

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