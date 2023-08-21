Первая свободная таможенная зона открылась на площадке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания "ВИП Камилла" – производитель абсорбирующего белья медицинского назначения – открыла на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" первую свободную таможенную зону. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он напомнил, что в начале лета компания стала первым резидентом индустриального парка "Руднево". Этот статус позволяет получить доступ ко многим льготам, в том числе возможности открыть на своей территории свободную таможенную зону. С помощью такой поддержки товары и сырье могут быть импортированы в ОЭЗ без пошлин и налогов, уточнил Ефимов.

"Кроме того, с компанией был заключен офсетный контракт, по условиям которого Москва в течение 10 лет будет закупать у нее абсорбирующее белье медицинского назначения. В третьем квартале 2023-го предприятие планирует выйти на полную мощность и начать поставки уже в этом году", – поделился вице-мэр.

По его словам, благодаря этому появится 74 рабочих места. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что "ВИП Камилла" достигла статуса субъекта свободной таможенной зоны, который также распространяется на всю площадку "Руднево".

С помощью таможенной процедуры СТЗ резидент сократил расходы на покупку оборудования на 20%, отметил он. Производственные мощности компании разместились на площади 5,5 тысячи "квадратов".

О том, что благодаря получению компанией статуса свободной таможенной зоны другие резиденты площадки "Руднево" тоже смогут этим воспользоваться, заявил и гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. Он отметил, что сроки, за которые "ВИП Камилла" получила статус СТЗ, реализовались с помощью эффективного внутриведомственного взаимодействия.

На этом фоне руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак добавил, что ведомство каждый год обеспечивает абсорбирующим бельем свыше 100 тысяч человек.

Ранее Овчинский рассказал, что столичный кабельный завод увеличил поставки выпускаемых товаров. Так, за первое полугодие среднемесячный объем отгрузок возрос на 30%.

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