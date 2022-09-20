Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную образовательным программам на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Об одном из приоритетных направлений развития Выставки – ВДНХ Знание".

О просветительских и профориентационных программах будут рассказывать:



заместитель генерального директора по развитию АО "ВДНХ" Елена Жук;

руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО "ВДНХ" Наталья Задворная;

начальник управления образовательной деятельности департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО "ВДНХ" Елена Якубова.

Смотрите трансляцию 21 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.