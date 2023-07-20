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17:58

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Москва онлайн покажет выступления Gorech, DJ Kolganov, SHOO на фестивале "Солома"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 22 июля, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступления артистов на ежегодном музыкальном фестивале "Солома", который проведет телеканал Москва 24 в офисном парке Comcity. Свои лучшие хиты исполнят Gorech, DJ Kolganov, SHOO и другие музыканты.

Comcity – единственный бизнес-центр в Москве, который заключает в себе парк, пруды, фонтаны, красивый дизайнерский ландшафт. Более того, он соответствует международным "зеленым" стандартам и обладает сертификатом BREEAM.

Гости фестиваля смогут бесплатно посетить концерт молодых артистов, фуд-маркет и выставку редких автомобилей.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городфестивалиМосква онлайн
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