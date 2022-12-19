Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Елки нашего детства"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Елки нашего детства", которая открылась в музее-заповеднике "Коломенское". В роли гида выступит куратор проекта и историк Наталья Полонникова.

Экспозиция посвящена традициям празднования Нового года в разное время – с середины XIX до конца ХХ века. На выставке представлены свыше 800 новогодних украшений из фонда и частных коллекций.

В экспозиции можно увидеть игрушки отечественные и импортные, дореволюционного периода и поздние советские, а также новогодние украшения, принадлежавшие известным людям, например семье Владимира Ленина.

Смотрите прямую трансляцию 20 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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