Москва 24 покажет пресс-брифинг, посвященный скверу музея Павла и Сергея Третьяковых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 октября состоится пресс-брифинг, посвященный завершению благоустройства территории вокруг музея Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке.

Небольшой дворик XIX века с выходом в парк "Музеон" воссоздан по воспоминаниям дочерей коллекционера и архивным фотографиям. В числе восстановленных объектов – светлая каменная ограда с металлическими решетками, скамейки и деревянная беседка.

О проведенных работах по благоустройству и особенностях сквера будут рассказывать:



генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;

начальник службы развития малых музеев Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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