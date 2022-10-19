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16:22

Культура

Москва 24 покажет пресс-брифинг, посвященный скверу музея Павла и Сергея Третьяковых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 октября состоится пресс-брифинг, посвященный завершению благоустройства территории вокруг музея Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке.

Небольшой дворик XIX века с выходом в парк "Музеон" воссоздан по воспоминаниям дочерей коллекционера и архивным фотографиям. В числе восстановленных объектов – светлая каменная ограда с металлическими решетками, скамейки и деревянная беседка.

О проведенных работах по благоустройству и особенностях сквера будут рассказывать:

  • генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
  • начальник службы развития малых музеев Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференциякультура

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