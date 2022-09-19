Фестиваль Bubble Comics Con пройдет в Москве 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 1 октября состоится фестиваль поп-культуры, комиксов, игр и косплея Bubble Comics Con. Об этом сообщает сайт мероприятия.

Фестиваль организуют в Music Media Dome. Посетители мероприятия смогут увидеть стенды с коллекционным мерчем и новинками от издательств, узнать о предстоящих встречах, а также посмотреть на косплей. Кроме того, фестиваль посетят приглашенные гости и звезды.

Отмечается, что в прошлом году Bubble Comics Con собрал за два дня более 20 000 гостей. Мероприятие посетил британский актер Том Фелтон, известный по амплуа Драко Малфоя в культовой серии фильмов "Гарри Поттер".

Ранее издательство Bubble представило в столице комикс по мотивам фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. По словам сценариста комикса Алексея Замского, издание расширяет границы фильмов.