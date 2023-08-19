Москва онлайн покажет приготовление двух тысяч литров древнерусского супа

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20 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть приготовление двух тысяч литров древнерусского супа калья на фестивале славянского искусства "Русское поле". Попробовать суп смогут все желающие.

В этому году посетители фестиваля смогут узнать больше о русской культуре, а также посмотреть на выступления творческих коллективов из 66 регионов РФ, Белоруссии и Узбекистана. Главными темами мероприятия станут культурное многообразие и историческое наследие нашей страны.

Смотрите прямую трансляцию 20 августа в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.