Конечную станцию и разворотную площадку введут в эксплуатацию у станции метро "Озерная"

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

В рамках второго этапа строительства технологической части городского вокзала Озерная идет подготовка к вводу в эксплуатацию отстойно-разворотной площадки (ОРП) и здания станции. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Общая готовность объекта составляет 99%. Сейчас совместно с техническим заказчиком проводятся мероприятия по сдаче объекта в эксплуатацию", – сказал он.

Находясь на станции Московского метрополитена "Озерная" Калининско-Солнцевской линии, жители столицы смогут совершать удобные пересадки между различными видами транспорта благодаря городскому вокзалу, отметил Загрутдинов.

Он подчеркнул, что пассажиропоток на территории вокзала выглядит перспективно, так как его посещают около 33 тысяч человек в пиковые часы и 132 тысячи москвичей в сутки.

"Завершение строительства "Озерной" будет способствовать развитию сети наземного городского пассажирского транспорта города, а также позволит улучшить транспортную доступность Западного административного округа, районов Можайского, Очаково-Матвеевского и Тропарево-Никулино", – добавил руководитель столичного департамента.

По словам Загрутдинова, в состав технологической части городского вокзала войдет возведение специалистами ОРП для городских автобусов площадью 10 тысяч квадратных метров. На площадке также будет размещено здание конечной станции, внутри которого персонал конечной станции сможет отдохнуть и провести бытовое обслуживание.

На ОРП в единовременном отстое находится 25 единиц подвижного состава, резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти одобрили проект строительства трехуровневого вокзала в Зеленограде. По его словам, реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково завершат уже к этой осени.



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