Москва онлайн покажет барабанное шоу и выступление Деда Мороза в усадьбе волшебника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 ноября – день рождения Деда Мороза. Праздновать именинник будет все выходные. По этому поводу намечается большой праздник в усадьбе волшебника на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

В субботу, 19 ноября, зрителей Москвы онлайн ждет путешествие в резиденцию Деда Мороза. В прямом эфире вы увидите барабанное шоу, торжественное включение огней на главной елке усадьбы и, конечно, выступление волшебника. Дед Мороз поздравит гостей с приходом зимних холодов и объявит старт подготовки к Новому году.

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 16:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!