Москва онлайн покажет обзор площадки Московского урбанистического форума в "Манеже"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

19 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале "Манеж". Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова расскажет о локации, покажет самые интересные зоны и пообщается с организаторами мероприятия.

Выставка "Станция Манеж" будет открыта с 19 августа по 10 сентября без выходных. Гости смогут увидеть вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0", 37-метровую голограмму движущегося поезда, а также побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5.

Смотрите прямую трансляцию 19 августа в 11:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.