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Москва 24

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Город

18 июля, 21:31

Первыми диаметрами будут пользоваться 90 миллионов пассажиров в год

город транспорт МЦД

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

Первыми Московскими центральными диаметрами будут пользоваться 90 миллионов пассажиров в год, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Об этом заявил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на брифинге "Транспорт в мегаполисе будущего".

По его словам, благодаря вводу первых двух диаметров будет создано почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Это улучшит качество пригородных перевозок.

Эксперты на Московском урбанистическом форуме назвали МЦД крупнейшим мировым проектом в области городского транспорта.

Ликсутов добавил, что общая протяженность диаметров Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск составит 132 километра. Первые диаметры планируют запустить уже в 2019 году. Они позволят разгрузить Кольцевую линию метро и уменьшить нагрузку на столичные магистрали.

Два Московских центральных диаметра запустят в 2019 году

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