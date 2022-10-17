Два объекта культурного наследия в центре Москвы выставили на аукцион

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Два объекта культурного наследия в Центральном административном округе столицы выставили на аукцион. Победители торгов должны будут в течение пяти лет восстановить здания, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После они смогут получить льготную ставку аренды, которая составляет 1 рубль за квадратный метр в год. Ефимов напомнил, что подобная программа действует в столице с 2012 года. Он отметил, что за это время на аукционах реализовали 34 объекта культурного наследия, 20 из них уже отреставрировали.

"Сейчас на торги выставлены два исторических здания в районах Красносельском и Арбат. Объекты имеют свободное назначение, после завершения работы по реставрации арендаторы смогут открыть в них офис, кафе или магазин", – поделился Ефимов.

Заммэра добавил, что победители аукционов заключат договор с Москвой на 49 лет. Уточняется, что планировка зданий, а также их фасад должны быть сохранены и восстановлены с учетом изначального вида. Мероприятия по реставрации будут проходить под надзором Мосгорнаследия.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 18 ноября. Площадь объектов составляет порядка 609,8 и 814 квадратных метров. По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, принять участие в торгах могут как физические, так и юридические лица.

Первый объект культурного наследия расположен по адресу Просвирин переулок, дом № 5. Трехэтажное здание возвел в начале XX века архитектор Петр Ушаков. Второй объект расположен по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом № 27.

Ранее сообщалось, что недостроенное здание женского центра актрисы Элины Быстрицкой на Цветном бульваре в Москве выставили на продажу.

Объект является частью имущества ООО "Центр духовного и физического совершенствования женщины "Женский центр". Начальная стоимость лота составляет 2 миллиарда рублей.

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