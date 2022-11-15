Москвичам рекомендовали перенести поездки в вечерний час пик из-за загруженности дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным водителям рекомендовали перенести поездки на более позднее время в связи с большой загруженностью дорог в вечерний час пик, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что загруженность прогнозируется до 9 баллов.

В ведомстве отметили, что обстановку на дорогах усложнил снег с дождем, низкая скорость транспорта и небольшие ДТП. Заторы ожидаются в центре столицы и по направлению в область, на ТТК и МКАД, на юго-западе и на территориях проведения строительных мероприятий.

На данный момент затор образовался на внешней стороне Нижегородской эстакады, на МКАД в районе улицы Верхние Поля и улицы Липецкой.

"Для поездок по городу рекомендуем использовать метро, МЦК или отложить поездки на более позднее время", – говорится в сообщении.

В Дептрансе водителей призвали быть более осмотрительными за рулем, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.

Ранее сообщалось, что специалисты городских служб Москвы начали первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров. Мероприятия проводятся при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости.



Дептранс предупредил о столичном вечернем трафике 15 ноября

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