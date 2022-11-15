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16:47

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Москва 24 покажет презентацию исследования "Новое поколение архитектурных бюро Москвы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

16 ноября в Музее архитектуры имени Щусева состоится презентация исследования деятельности компаний, активно работающих в Москве в сфере архитектуры и городского планирования в течении последних 10 лет. Мероприятие пройдет в рамках выставки "Больше, чем архитектура" на фестивале "Открытый город".

Об исследовании "Новое поколение архитектурных бюро Москвы" будет рассказывать главный редактор портала "Проект "Россия" Юлия Шишалова.

Также перед собравшимися выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и директор музея архитектуры Елизавета Лихачева.

Смотрите прямую трансляцию 16 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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