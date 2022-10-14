Москва онлайн покажет заключительную церемонию развода караулов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

15 октября на Соборной площади Кремля состоится заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

В мероприятии примут участие рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!