В парке имени Федорова завершают обустройство велодорожек и площадок для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парке имени Святослава Федорова на севере Москвы завершаются работы по обустройству велодорожек и площадок для детей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На юге парка оборудуют три игровые зоны площадью до 420 квадратных метров, а на севере — четыре – площадью до 400 квадратных метров. Их обогнут велодорожки с прорезиненным покрытием, которое защитит малышей от ссадин и ушибов", – говорится в сообщении ведомства.

На новых игровых площадках, которые расположены в южной части парка, установили сетки-батуты, качели, карусели и веревочный комплекс.

В парке планирую создать скейт-парк и зону для паркура. В северной части создали тематический комплекс "Корабль" для детей.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в парке имени Святослава Федорова появился "Сад ароматов". В цветнике высадили свыше 2,3 тысячи различных благоухающих целебных трав.