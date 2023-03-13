Москва онлайн покажет экскурсию по выставке коммунальной и спасательной техники

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

14 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке спецтехники, которая открылась на проспекте Андропова в рамках Недели городского хозяйства.

В экспозиции представлены 100 единиц дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники, в числе которой вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки.

Экскурсовод расскажет нашим зрителям о возможностях и особенностях машин, сферах их использования.

Смотрите прямую трансляцию 14 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!