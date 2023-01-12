Москва онлайн покажет работу скульпторов на фестивале "Снег и лед в Москве"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

13 января наши зрители в прямом эфире увидят работу фестиваля "Снег и лед в Москве" и создание инсталляции "М24" из глыбы льда. Корреспондент Анна Луговская пообщается с художником-скульптором, который расскажет, как лед превращается в произведение искусства.

Полюбоваться гигантскими ледяными скульптурами можно в парке искусств "Музеон" до 28 января. Композиции посвящены героям русских сказок и былин, а также Петру I, Ломоносову, Пушкину и другим известным людям.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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