Москва онлайн покажет церемонию закрытия летней пассажирской навигации на Москве-реке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

14 ноября на Северном речном вокзале состоится церемония закрытия летней пассажирской навигации на Москве-реке. На мероприятии выступят представители власти и оркестр.

Представитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры расскажет об итогах навигации сезона 2022 года.

Смотрите прямую трансляцию 14 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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