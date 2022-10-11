Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию музейного города ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

12 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "О развитии и возможностях музейного города ВДНХ".

Речь пойдет о работе уникального выставочного комплекса, который объединяет более 23 площадок и тысячи уникальных экспонатов.

Перед собравшимися выступят:



заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук;

руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.

Смотрите прямую трансляцию 12 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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