Москва онлайн покажет экскаватор-шоу в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

13 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть виртуозное экскаватор-шоу в "Лужниках" на Московском урбанистическом форуме. Корреспондент Анна Луговская пообщается с машинистом и зрителями.

Во время шоу машинист экскаватора ковшом откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет содержимое по стаканам и даже разрежет яблоко ножом. Также он закроет спичечный коробок зубом ковша и с точностью до миллиметра опустит груз на цепи в узкую трубу.

Смотрите прямую трансляцию 13 августа в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

