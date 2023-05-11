Москва онлайн покажет мотопарад в честь открытия мотосезона в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за открытием мотосезона в столице. В честь этого события в центре города состоится мотофестиваль и массовый заезд байкеров.

Члены мотоклубов и любители байков проедут единой колонной по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон", где запланирована насыщенная развлекательная программа с угощениями, шоу и живой музыкой.

Смотрите прямую трансляцию 13 мая в 11:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.