Директор "Школы в Некрасовке" призвала присоединиться к проекту "Неизвестая Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева призвала горожан присоединиться к проекту "Неизвестная Москва", так как он помогает лучше узнать районы столицы, которые находятся в черте МКАД и за его пределами. Об этом пишет Агентство "Москва".



"Свод озер в Новокосино, великолепная церковь в Косино-Ухтомском, улицы-жемчужины в Вешняках, чудесная церковь в Некрасовке – все это нужно посетить, по крайней мере об этом точно нужно узнать", – сказала Булаева.

Директор образовательного учреждения не только поздравила жителей Выхина-Жулебина с предстоящим Днем России, но и объявила, что проект распространят на все районы Москвы, чтобы любой желающий мог прослушать историческую справку о территориях города.

Булаева добавила, что особо активное участие в подготовке пешеходных маршрутов принимают дети. В частности, саму "Неизвестную Москву" создали школьники из Некрасовки.

До этого департамент культурного наследия опубликовал тематический маршрут, посвященный 500-летию Новодевичьего монастыря, на портале "Узнай Москву". Экскурсия поможет жителям и гостям города познакомиться с архитектурой памятника времен московского барокко.

