Москва онлайн покажет приготовление селедки под шубой весом 105 килограммов

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10 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как лучшие повара будут готовить селедку под шубой весом 105 килограммов. Мероприятие пройдет в рамках V международного кулинарного фестиваля "Селедка под шубой", организатором которого является Международный альянс профессиональных кулинаров.

Фестиваль "Селедка под шубой" стал доброй новогодней традицией для кулинаров России и других стран. За пять лет в нем приняли участие более 1 000 кулинаров из России, Сербии, Италии, Франции, Белоруссии, Аргентины, Марокко, Израиля, Украины, Мадагаскара, Турции, Конго. В ходе праздничных мероприятий было изготовлено более 200 различных видов салатов.

Смотрите прямую трансляцию 10 декабря в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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