Москва онлайн покажет лекции о саморазвитии и домашнем уюте на фестивале "Солома"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

12 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть образовательные лекции и творческие мастер-классы на фестивале "Солома", который пройдет в саду "Эрмитаж". Фестиваль организован телеканалом Москва 24 при участии проекта Сити.

14:00

Лекция Алмаза Салихова "От жизнедеятельности к жизнетворчеству".

Почему человек, взрослея, теряет легкость и в чем причина постоянной неудовлетворенности? Почему ошибок не существует, а жизнь – это сплошное игровое поле? Именно на эти вопросы и даст ответы Алмаз Салихов в рамках философско-терапевтической встречи.

16:00

Мастер-класс "Кастомизация. Новая жизнь старой вещи", в ходе которого участники научатся расписывать вещи из хлопка, кожи и шелка.

18:00

Лекция Анны Белкиной "Уют простыми и доступными средствами".

Что такое уют? Как его создать, своими силами и не вкладывая огромных денег? Какую роль в создании приятной для души обстановки выполняют освещение и цвет? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции.

Смотрите прямую трансляцию 12 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.