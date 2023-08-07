17:32События
Москва онлайн покажет лекции о саморазвитии и домашнем уюте на фестивале "Солома"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
12 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть образовательные лекции и творческие мастер-классы на фестивале "Солома", который пройдет в саду "Эрмитаж". Фестиваль организован телеканалом Москва 24 при участии проекта Сити.
14:00
Лекция Алмаза Салихова "От жизнедеятельности к жизнетворчеству".
Почему человек, взрослея, теряет легкость и в чем причина постоянной неудовлетворенности? Почему ошибок не существует, а жизнь – это сплошное игровое поле? Именно на эти вопросы и даст ответы Алмаз Салихов в рамках философско-терапевтической встречи.
16:00
Мастер-класс "Кастомизация. Новая жизнь старой вещи", в ходе которого участники научатся расписывать вещи из хлопка, кожи и шелка.
18:00
Лекция Анны Белкиной "Уют простыми и доступными средствами".
Что такое уют? Как его создать, своими силами и не вкладывая огромных денег? Какую роль в создании приятной для души обстановки выполняют освещение и цвет? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции.
Смотрите прямую трансляцию 12 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.