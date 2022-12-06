17:21События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе зимнего сезона на ВДНХ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
7 декабря в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "О программе зимнего сезона "Та самая зима" на ВДНХ".
О мероприятиях, которые пройдут на территории главной выставки страны этой зимой, расскажут:
- заместитель генерального директора по развитию АО "ВДНХ" Елена Жук;
- руководитель департамента событийного маркетинга и специальных проектов АО "ВДНХ" Владислав Ящук.
Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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