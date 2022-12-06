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17:21

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе зимнего сезона на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 декабря в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "О программе зимнего сезона "Та самая зима" на ВДНХ".

О мероприятиях, которые пройдут на территории главной выставки страны этой зимой, расскажут:

  • заместитель генерального директора по развитию АО "ВДНХ" Елена Жук;
  • руководитель департамента событийного маркетинга и специальных проектов АО "ВДНХ" Владислав Ящук.

Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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