Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе зимнего сезона на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 декабря в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "О программе зимнего сезона "Та самая зима" на ВДНХ".

О мероприятиях, которые пройдут на территории главной выставки страны этой зимой, расскажут:



заместитель генерального директора по развитию АО "ВДНХ" Елена Жук;

руководитель департамента событийного маркетинга и специальных проектов АО "ВДНХ" Владислав Ящук.

Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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