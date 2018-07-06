Спорткомплекс вместо гаражей построят в поселении Московский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спорткомплекс вместо гаражей могут построить в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщает информационная служба Стройкомплекса.

По решению градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным, на участке № 30 площадью 0,9 гектара нельзя будет строить гаражные комплексы. Как пояснили в Москомстройинвесте, "из видов разрешенного использования исключили "гаражи", добавив "спорт".

Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что это решение приняли по просьбам жителей на публичных слушаниях. По словам Тимофеева, на данном участке планируют возвести спортивный клуб, спортзал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Руководитель ведомства уточнил, что там также могут построить здание суммарной площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Оно будет предназначено для оказания жителям города медицинской помощи и бытовых услуг.