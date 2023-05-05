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14:31

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Москва онлайн покажет Московскую неделю интерьера и дизайна на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 7 мая, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как на ВДНХ проходит Московская неделя интерьера и дизайна. Они смогут оценить лучшие дизайнерские решения для квартир и частных домов, офисов и общественных пространств. В мероприятии примут участие 400 производителей мебели из России и других стран.

Корреспондент Лариса Соколова проведет экскурсию по павильону № 57, где будет представлена интерьерная экспозиция. Дизайнеры расскажут о самых выгодных решениях для квартир с разным метражом.

Смотрите прямую трансляцию 7 мая в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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