В "Лужниках" запускают новый сезон экскурсий по крыше Большой спортивной арены

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"
В "Лужниках" с 7 мая открывается новый сезон экскурсий по крыше Большой спортивной арены. Весь маршрут протяженностью около километра можно пройти в течение часа.
Экскурсоводы расскажут посетителям о достопримечательностях Москвы, которые видны с 60-метровой высоты, а также об объектах спорткомплекса, Лужнецкой набережной, Воробьевых горах, МГУ, "Москва-Сити" и других знаковых местах столицы. Гостям также разрешат выйти к футбольному полю.
Подъем и движение по самой крыше абсолютно безопасны, так как каждый из группы получает каску и специальный страховочный трос, а экскурсовод проводит обязательный инструктаж.
Экскурсии проходят каждую субботу и воскресенье. Начало в 14:00, 16:00, 18:00. Группы формируются в составе до 12 человек. Стоимость билета составляет 1 400 рублей. Возрастное ограничение 14+. Приобрести билеты можно по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: