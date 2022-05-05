В "Лужниках" запускают новый сезон экскурсий по крыше Большой спортивной арены

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

В "Лужниках" с 7 мая открывается новый сезон экскурсий по крыше Большой спортивной арены. Весь маршрут протяженностью около километра можно пройти в течение часа.

Экскурсоводы расскажут посетителям о достопримечательностях Москвы, которые видны с 60-метровой высоты, а также об объектах спорткомплекса, Лужнецкой набережной, Воробьевых горах, МГУ, "Москва-Сити" и других знаковых местах столицы. Гостям также разрешат выйти к футбольному полю.

Подъем и движение по самой крыше абсолютно безопасны, так как каждый из группы получает каску и специальный страховочный трос, а экскурсовод проводит обязательный инструктаж.

Экскурсии проходят каждую субботу и воскресенье. Начало в 14:00, 16:00, 18:00. Группы формируются в составе до 12 человек. Стоимость билета составляет 1 400 рублей. Возрастное ограничение 14+. Приобрести билеты можно по ссылке.