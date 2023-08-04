Москва онлайн покажет, как Московский урбанистический форум проходит в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор Московского урбанистического форума на территории "Лужников". Корреспондент Анна Луговская расскажет о самых интересных локациях и пообщается с организаторами.

Двенадцатый Московский урбанистический форум будет проходить до 10 сентября в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

В "Лужниках" гостей ждут перформансы, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерты, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, занятия спортом и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 5 августа в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.