Москва онлайн покажет лекцию Артемия Лебедева о том, как построить карьеру без диплома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

6 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть лекцию блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.

Тема лекции – "Возможна ли карьера без образования?". Артемий Лебедев расскажет, как построить успешную карьеру, не имея профильного образования, поделится своим опытом и назовет качества, которые ценят работодатели.

Смотрите прямую трансляцию 6 августа в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.