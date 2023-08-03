Москва онлайн покажет массовую танцевальную тренировку в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

4 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть массовую танцевальную тренировку в большом амфитеатре парка "Зарядье". Проведет тренировку танцовщица и участница популярных телешоу Анна Тихая. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума.

Московский урбанистический форум можно посетить до 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Посетителей ждут всевозможные мастер-классы, концерты, лекции, презентации и встречи с известными людьми.

Смотрите прямую трансляцию 4 августа в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.