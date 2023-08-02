Москва онлайн покажет обзор площадки Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

3 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор одной из площадок Московского урбанистического форума, которая открылась в Гостином Дворе. Корреспондент Анна Луговская расскажет о самых интересных экспонатах и зонах.

В этот же день наши зрители увидят дискуссию "Спокойный город. Как устоять перед стрессом". О ментальном здоровье будут рассуждать:



ученый-невролог, член-корреспондент РАН, руководитель научно-практического центра имени Соловьева Алла Гехт;

актриса и эстрадная певица Анна Семенович;

представитель АО "Транснефть" Александр Сорока;

руководитель "Союза охраны психического здоровья" Екатерина Мартусова;

доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Анча Баранова;

врач-психиатр, психотерапевт, блогер Полина Свечникова;

начальник отдела проектного менеджмента ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Ирина Соколова.

Московский урбанистический форум будет проходить до 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

Посетители Гостиного Двора примут участие в мастер-классах, образовательных интерактивах и лекциях, посвященных трем основным темам – здравоохранению, образованию и социальным проектам.

Среди интерактивных экспонатов – симулятор старости, который позволит понять, каково это, быть пожилым человеком.

Иммерсивное пространство в Музее вредных привычек покажет, во что превращается организм заложников неправильного образа жизни.

Смотрите прямую трансляцию 3 августа в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.