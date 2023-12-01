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01 декабря, 17:03

События

Москва онлайн покажет мастер-класс Евгении Медведевой на открытии катка в "Лужниках"


2 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят открытие катка "Мечтатели" в "Лужниках" и мастер-класс по фигурному катанию олимпийской чемпионки Евгении Медведевой.

Главным событием праздника станет большой музыкальный фестиваль, в котором примут участие звезды отечественного шоу-бизнеса. Для гостей "Лужников" выступят PIZZA, PavLova, CHEBANOV, Елена Князева, sozONik, мартин, Натали Андрес, Burito, U108, Liili, Катя KIKI, Мохито, POLINA CHILI и Алексей Воробьев.

Смотрите прямую трансляцию 2 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городспортМосква онлайн
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