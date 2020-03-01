Валерий Гергиев подчеркнул уникальность звучания органа в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Орган в парке "Зарядье" уникален по звучанию, а сам зал отличается своей акустикой, заявил художественный руководитель Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию московского концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев.
"Важность органа в "Зарядье" сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент. И теперь зал "Зарядье" вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами. Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы", – цитирует его Агентство "Москва".
По мнению Гергиева, это привлечет в Москву многих известных мировых исполнителей. Он отметил, что орган соответствует залу по масштабу самому концертному залу. Дирижер рассказал, что для работы над этим органом обращались к мастеру Даниэлю Керну, который создал орган концертного зала Мариинского театра.
"И задача была создать еще более совершенный инструмент, который еще богаче по звучанию. Потому что зал "Зарядье" масштабен, а инструмент должен соответствовать залу", – объяснил он.
По словам Гергиева, инструмент привезли в Москву в июле 2019 года и начали монтаж. Но за четыре дня до начала окончательной фазы интонировки Даниель Керн упал и погиб в своей мастерской.
"Мы сделаем все возможное, чтобы этот его последний инструмент стал самым знаменитым из всех его творений", – подчеркнул дирижер.
В "Зарядье" проходит церемония инаугурации органа
Он также поблагодарил людей, чье мастерство позволило создать и настроить уникальный инструмент.
"За акустику зала "Зарядье" я отвечал полностью и на всех этапах считал своей главной задачей не допустить ни малейшей ошибки. Это было непросто, но мы справились. Уникальная акустика зала и прекрасное богатое звучание инструмента порадовало всех. И теперь мы, россияне, можем поздравить друг друга с тем, что все получилось", – заключил Гергиев.
Он также добавил, что богатое звучание органа с прекрасным каскадом получило высокую оценку от профессора высшей консерватории Парижа Тьерри Эскеша.
Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский назвал орган в зале "Зарядье" шедевром. Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев также оценил появление органа в зале "Зарядье". По его утверждению, это важно для культуры в стране и приобщения молодежи к классической музыке. Чем больше в стране открывается концертных залов и строится таких инструментов, тем лучше для всех, резюмировал Мацуев.
Орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen. Конструкция инструмента включает в себя более 5,8 тысячи труб. Общий его вес – 41 тонна.
Открытие стартовало в полночь 29 февраля. На протяжении суток зрители смогут участвовать в "Посвящении" инструмента. Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда – это может стать самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мире.
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