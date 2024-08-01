Мероприятия отменились на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу" из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" временно не проводятся из-за ожидаемого в столице дождя. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Ждем вас вновь, как только погода нормализуется", – написали организаторы в телеграм-канале.

Москвичей и гостей города ожидает ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Непогода, по данным МЧС, сохранится с 12:30 до 23 часов 1 августа. Из-за этого горожан попросили пересесть на метро и быть внимательными на дороге.

