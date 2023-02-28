Валерий Казарин с 1 марта займет пост зампредседателя Банка России

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Пост заместителя председателя Банка России с 1 марта займет Валерий Казарин. Об этом информирует сайт регулятора.

"Ранее он возглавлял департамент проектов и процессов, который продолжит курировать в новом качестве. Также Валерий Казарин будет непосредственно курировать департамент закупок Банка России, департамент недвижимости Банка России и ТЦ "Нудоль", – говорится в сообщении.

Пост исполняющего обязанности директора департамента проектов и процессов займет Михаил Балакин.

Между тем в СМИ появилась информация, согласно которой в Центробанке готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда. Масштабная оптимизация может затронуть около 1 тысячи человек.

По словам одного из источников, в ЦБ уже отменили выплаты к отпуску в размере двух окладов. При этом в Банке России подчеркнули, что регулятор на постоянной основе повышает эффективность своей деятельности.

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