Календарь выставок для участников "Сделано в Москве" впервые определен онлайн-голосованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприятия экспортируют более пяти тысяч различных категорий товаров – от IT до медицинского оборудования и промышленных технологий – в страны СНГ, Европы и США. Городские власти активно поддерживают экспортеров и приглашают их представлять Москву на мировых отраслевых выставках. Выставочную программу на 2019 год определили самими предприниматели, сообщила заммэра Наталья Сергунина в интервью телеканалу Москва 24.

"Мы вместе с предпринимателями через онлайн-голосование составили перечень выставок, на которые они хотели бы поехать в 2019 году", – рассказала Сергунина. По ее словам, этот список включает 25 знаковых мероприятий. Столичные предприниматели уже начали подавать заявки на участие в выставках, добавила заммэра.

Как подчеркнула Сергунина, календарь выставок впервые составили при помощи онлайн-голосования. Из 140 международных мероприятий московские экспортеры выбрали самые привлекательные для них события. Выставки будут проходить в следующем году в Европе, Азии и странах Латинской Америки.

Участникам программы "Сделано в Москве" не только полностью компенсируют затраты на участие в выставках, но и помогут организовать деловые встречи с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами. Программа была запущена в 2016 году, и с тех пор столичные власти устроили более 8,5 тысячи таких встреч. По их итогами московские компании заключили более 400 соглашений на общую сумму 752 миллиона рублей, уточнила Сергунина. Кроме того, еще 400 соглашений сейчас находятся в стадии проработки и заключения, отметила заммэра.