Глава Минфина ответил, стоит ли вкладывать сбережения в валюту

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Курс рубля нельзя предугадать, так как в последнее время он также зависит из-за непрогнозируемых факторов. К ним относятся введение антироссийских санкций и риски появления новых, а также настроения инвесторов, связанных с ними. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Поведение валюты невозможно предугадать. В последнее время она зависит от настроений и рисков будут введены санкции или нет. Второй момент – это ставка ФРС США. Кроме того, на курс значительно влияет настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций стали выходить из российских активов", – рассказал Силуанов.

По его словам, сейчас на укрепление российской валюты также начал работать отказ ЦБ от покупки иностранной валюты до сентября.

Ранее на открытии торгов в понедельник 27 августа доллар и евро показали незначительный рост. По данным Московской биржи, рубль замедлил снижение и потерял 18 копеек к доллару и 6 – к европейской валюте.

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