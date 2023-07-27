Эксперимент по борьбе с продажей просроченных товаров в РФ продлили до 31 октября

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Эксперимент по внедрению системы, которая позволит исключить продажу продуктов с истекшим сроком годности, а также нелегальной табачной и никотиносодержащей продукции, продлили до 31 октября. Соответствующее постановление правительства РФ было размещено на портале правовой информации.

В первый пункт постановления "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по исключению технической возможности продажи пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения срока годности" было внесено изменение, согласно которому эксперимент продлевается до 31 октября 2023 года.

Эксперимент по тестированию системы, которая будет блокировать продажу просроченных продуктов и нелегальных табачных изделий начался в РФ 1 февраля.

В июне этого года депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который внесет в Налоговый кодекс РФ поправки с отменой НДС на фудшеринг для торговых сетей.

Депутаты указывают, что попытки решения данной проблемы не привели к ее исчезновению и безвозмездная передача товаров с истекающим сроком годности населению могла бы стать действенной мерой.

Из списка товаров, которые могут быть переданы гражданам, предлагается исключить продукты детского питания и алкоголь.



В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты