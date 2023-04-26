Столичные эксперты поделятся с регионами лучшими практиками городского развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений проведут семинары в субъектах России в рамках нового проекта "Лучшие практики Москвы". Об этом сообщила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дергунова.

Столица часто тестирует новые механизмы городского развития. Тесты помогают дорабатывать механизмы и повышать их инвестиционную активность, а также они помогают создавать более благоприятные условия для бизнеса, отметила она.

"На данный момент город заключил шесть концессионных соглашений, по которым создан международный онкологический центр, строятся северный дублер Кутузовского проспекта, инновационная школа в Сколкове, три объекта водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод, а также гостиница", – добавила Дергунова.

По ее словам, Москва подписала 10 офсетных контрактов на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и продуктов на нужды города. В период, когда экономика России адаптируется к новым реалиям, очень важно делиться уникальным опытом по управлению и приумножению ресурсов, отметила она.

"В рамках нового коммуникационного проекта эксперты комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы побывают в субъектах Федерации, встретятся с местными инвесторами и представителями органов исполнительной власти и представят конкретные инструменты, чтобы помочь адаптировать опыт столицы в регионах", – рассказала Дергунова.

Отмечается, что первый семинар прошел на территории одного из давних партнеров столицы – в Карелии. Его посетили 70 слушателей, среди которых были представители органов исполнительной власти и крупных компаний, в том числе министерств республики, городской администрации и других организаций.

Директор ГБУ "Агентство промышленного развития Москвы" Анастасия Ходасевич рассказала о реализации программы комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, аналога которой в РФ нет.

Начальник Управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок департамента города Москвы по конкурентной политике Антон Прокофьев выступил с темой "Портал поставщиков. Цифровые инструменты проведения закупок малого объема".

Портал поставщиков помогает представителям малого и среднего бизнеса. На данный момент на его площадке работают предприниматели из 40 регионов РФ.

О формах государственно-частного партнерства рассказал заместитель директора Городского агентства управления инвестициями, подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы Ярослав Сорокин. Он подробно объяснил, как заключаются офсетные контракты и контракты жизненного цикла.

"Республика Карелия – динамично развивающийся регион. Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года составили 95,6 миллиарда рублей и выросли по сравнению с 2021 годом на 16,9 миллиарда рублей в действующих ценах. По динамике инвестиций за пять лет республика занимает седьмое место в России и первое – на Северо-Западе", – сказал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Он добавил, что правительство республики всегда готово к обмену новым и ценным опытом с другими регионами, а темы, которые предлагались представительством Москвы, подтолкнули Карелию к дальнейшему сотрудничеству со столицей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что на проспекте Мира решили реорганизовать неэффективно используемые участки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Участки располагаются недалеко от станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК).

